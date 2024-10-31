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2025 hac kuraları sonuçları açıklandı

2025 hac kuraları sonuçları açıklandı

2025 hac kuraları çekildi. 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

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2025 hac kuralarının tamamlanmasıyla birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına ve kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 84 bin 942 hacı adayının hacca gideceği kesinleşti.

Milyonlarca kişi bekliyordu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirdi.

Hac kuralarına göre, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 kişi, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.

Hac kuraları nasıl sorgulanır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025 hac kura sonuçları için tarih belli oldu. Adaylar, Hac kura sonuçlarını bu akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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