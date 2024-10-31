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Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

Bakan Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in adli soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" dedi.

Yılmaz Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre; hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz"

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