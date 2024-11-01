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Terör örgütüne 11 ilde Gürz-25 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik "Gürz-25" operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının çalışma yaptığını ifade etti.

Çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri ile J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkari Merkez kırsalında "Gürz-25" operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucu 661 kilogram patlayıcı, 4 M79 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 3 PKM makineli tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 Kalaşnikof piyade tüfeği, 105 el bombası, 78 roketatar mühimmatı, 25 top, havan ve bomba atar mühimmatı ile 14 bin 67 mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı." ifadesini kullandı.

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