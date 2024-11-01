Esenyurt'ta korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi, sürücü...

Esenyurt'ta tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tıra 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.
Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.