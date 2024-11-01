Şamil Tayyar 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz' diyerek duyurdu Öcalan, PKK, DEM Parti, CHP

AK Partili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısı sonrası yaşanan sıcak gelişmelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Siyasette baş döndüren gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Bahçeli'nin DEM Partililere el uzatmasından sonra “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklaması, terör örgütü PKK'nın silah bırakmayacağının ortaya çıkması, CHP içindeki gerilim ve adaylık rekabeti, DEM'in yeni süreçte PKK'ya karşı tavır alamayacağının netleşmesi, DEM-CHP ortak adayı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanması gündem oldu.

"Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı"

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından sıcak başlıklar üzerinden çarpıcı değerendirmelerde bulundu. İşte Tayyar'ın analizi:

"Siyasetin dinamikleri bir anda 180 derece değişti. Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı. Yeni Anayasa ihtimali de sıfıra yaklaştı. AK Parti ve MHP arasındaki buzlar eridi. CHP ve DEM kader ortakları oldu. Mansur Yavaş partisinde biraz daha kenara geldi. Özel ve Kılıçdaroğlu rekabeti zirveye ulaştı. İmamoğlu adaylık idmanı için yeni fırsat buldu. Zafer Partisi ve Yeniden Refah hareketlendi. İyi Parti’deki çözülme durdu. Rekabet daha da sertleşti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz."