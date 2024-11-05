Ebru Gündeş'e 69 milyon ödendi mi? Ahmet Hakan'dan Mansur Yavaş'a zor sorular

Ankara Belediyesi'nin Ebru Gündeş’e bir konser için 69 milyon lira ödediği tartışmaları sürüyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuya ilişkin CHP lideri Özel ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlattığı yazısında "Belediyede sizden habersiz böyle bir anlaşma yapılabiliyor mu?" diye sordu.

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Belediyelerin sanatçılara ödediği astronomik rakamlar tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeyeceği iddiası gündeme geldi.

Ahmet Hakan "Tartışma konusu Ebru Gündeş değildir, Ebru Gündeş’e ödendiği söylenen 69 milyon gibi astronomik ücrettir." dedi ve Mansur Yavaş'a sorular yöneltti. İşte Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

KONU ŞUDUR: Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e bir konser için 69 milyon lira ödedi.

Özgür Özel şöyle demiş bu konuyla ilgili olarak:

“Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı.”

Bu yaklaşım Özgür Özel’e hiç yakışmadı. “Eski eş” olmak diye bir suç yoktur.

Ayrıca tartışma konusu Ebru Gündeş değildir, Ebru Gündeş’e ödendiği söylenen 69 milyon gibi astronomik ücrettir.

Mansur Yavaş şöyle demiş konuyla ilgili olarak:

“69 milyon iddiası için bir inceleme başlattım. Zaten parayı da henüz ödemedim.”

Bu açıklama da Mansur Yavaş’a hiç yakışmadı.

69 milyonluk anlaşma yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu bir roket bilimi sorusu değil, dünyanın en basit sorusu. Bunun için inceleme başlatmak da neyin nesi?

Ayrıca parayı henüz ödememiş olmak, hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan Ebru Gündeş’le yaptığınız anlaşma. Böyle bir anlaşma yaptınız mı, yapmadınız mı? Belediyede sizden habersiz böyle bir anlaşma yapılabiliyor mu?

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