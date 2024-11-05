Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da! "İsrail uluslararası sistemi tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in uluslararası sistemi tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı. Filistin meselesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Görüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz.

TİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır.

(Kırgızistan ile) FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum.

Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.

İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim.

KKTC'nin gözlemci üye olarak katılmasına destek vereceğiniz için yürekten teşekkür ediyorum."

Ayrıntılar gelecek...