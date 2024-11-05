Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.
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Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.
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Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.
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