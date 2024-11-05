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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

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