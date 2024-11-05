Engelli vatandaşlar için yeni üst sınır: ÖTV’siz araçta limit 2.3 milyon TL oluyor

2025 yılında engelli (ÖTV'siz) araç alım üst limiti, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek. Bu oran, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verileriyle açıklanan Yurt İçi ÜFE'ye dayalı olarak belirlendi ve emlak vergisi, MTV, harçlar gibi birçok kalemde de zam oranı olarak uygulanacak.

Abone ol

2025 yılı için yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte, engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti ile araç alımında uygulanacak yeni üst limit netleşti.

ÖTV muafiyeti üst limiti 2025'te artıyor

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak belirlenmiş olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 2025 yılı itibarıyla yüzde 43,93 oranında artış göstererek 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek.

ÖTV muafiyeti, yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan bireyler için geçerli. Bu muafiyet kapsamında, araç kullanımında yaş sınırı bulunmuyor ve engelli birey, belirlediği herhangi bir kişinin aracı kullanmasına izin verebiliyor. Eğer engelli kişi 18 yaşından küçükse ya da araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireylerine aracın kullanımı için yetki tanınıyor.

Şehit yakınları için özel durumlar

Engelli bireylerin yanı sıra, şehitlerin eş veya çocukları, eş ve çocuğu bulunmayan durumlarda ise anne ya da baba, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabiliyor.

Hangi araçlar tercih ediliyor

ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilebilecek araçlar belirli motor hacmi limitleriyle sınırlı. Binek otomobiller için motor silindir hacmi 1600cc ve altı, hafif ticari araçlar için ise 2800cc ve altı sınırı bulunuyor. Ayrıca, tüm motosikletler de bu kapsamda tercih edilebilecek araçlar arasında yer alıyor.