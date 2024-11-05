Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tan kötü haber

Bir süredir kanser tedavisi gören 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut'u geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti. Ergen, Turgut ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş.

Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz"

Evlatlarını reddetmişti

Ankaralı Turgut akıllı ilaç tedavisi için toplanan yardım paralarına çocukları göz dikince sosyal medyadan isyan etmişti.

Yayınladığı videoda "Hakkım size haram olsun" diyerek evlatlarını reddeden Ankaralı Turgut, "Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.