Houston Rockets Alperen Şengün takımının en skorer oyuncusu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 109-97 yendi.

Abone ol

NBA'e 15 maçla devam edildi.

Rockets, konuk ettiği Knicks'i 12 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double-double" yaparak takımın en skorer oyuncusu oldu.

Fred VanVleet galibiyete 19 sayıyla destek verirken Rockets, sezonun ilk 7 maçında elde ettiği 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 4. sırada yer aldı.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 29 sayısı galibiyeti getirmedi.