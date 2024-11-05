Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.
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