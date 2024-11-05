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Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi tarafından ikincisi düzenlenecek "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışması"na başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, başvuruların 31 Ocak 2025'e kadar süreceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yarışmanın kara ve demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için fırsat sunduğuna dikkati çekti.

Yarışmanın, üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayan Uraloğlu, kara ve demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmanın her kategorisinde birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 75 bin lira ödül verileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Kazananlara toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını "fikiryarismasi.uab.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerini bildiren Bakan Uraloğlu, bu tür yarışmaların gençlerin bilimsel ve teknik projelerde daha aktif rol almalarını sağlayacağına işaret etti.

Uraloğlu, "Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak. Onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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