Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin İkinci Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Çin arasında üst düzey istişareleri yürütmek amacıyla Çin'in başkenti Pekin’e gidiyor.

Şimşek, bu ziyaret kapsamında, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi (HİK) İkinci Toplantısı'na katılacak. Şimşek, ziyaretinin ilk gününde, "Orta Koridor" ve "Kuşak ve Yol" girişimlerinin uyumlaştırılması için düzenlenen Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

"İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişimi'nin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2015 yılında Antalya'da imzalanmıştı. Bu kapsamda mutabakat zaptı çerçevesinde öngörülen Ortak Çalışma Grubunun ilk toplantısı yapılmış olacak.

Toplantıda, iki girişimin uyumlaştırılması yanında, hava ve kara yolu bağlantısı, yeşil dönüşüm, enerji, sanayi ve yatırımlar alanlarında işbirliği ile ticari ve ekonomik konular ele alınacak.

7 Kasım’da düzenlenecek olan Türkiye-Çin HİK İkinci Toplantısı'na ise Bakan Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing başkanlık edecek.

İki ülkenin ilgili bakanlıklarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, siyaset, ekonomi, ticaret, enerji, güvenlik, kültür ve turizm gibi alanlarda iki ülke arasındaki iş birliği konuları görüşülecek.

Ankara’da 2016 yılında düzenlenen ilk toplantının ardından HİK, sekiz yıl aradan sonra yeniden toplanarak iki ülke arasında ilişkileri geliştirme fırsatı sunacak.

Bu önemli toplantı, geçtiğimiz ay düzenlenen BRICS Zirvesi ve bu ay yapılacak olan G20 Zirvesi öncesinde, Türkiye ve Çin arasında stratejik konuları ele alma açısından da kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

Toplantıda Türkiye-Çin ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele alınırken, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek, Pekin temasları sırasında Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ile görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Çin’in önde gelen finans kuruluşları ICBC ve Bank of China gibi şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye ve Çin arasında yatırım alanındaki iş birliği olanaklarını masaya yatıracak.

Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, Çin’in Türkiye’ye olan yatırım ilgisinin artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi konuları öncelikli olarak ele alınacak. 2023 yılında 48 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Çin, Türkiye’nin Asya’daki en büyük ve dünya genelinde üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.