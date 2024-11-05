MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmaları kapsamında kayyum atananan belediyelerle ilgili randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Bahçeli, "İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebi hakkında konuştu.

"Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim..."

Bahçeli, "Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisi ile görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.