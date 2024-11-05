BIST 8.663
DOLAR 34,35
EURO 37,46
ALTIN 3.030,81
HABER /  POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ret!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmaları kapsamında kayyum atananan belediyelerle ilgili randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Bahçeli, "İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebi hakkında konuştu.

"Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim..."

Bahçeli, "Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisi ile görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trafik cezalarına büyük zam yolda! Bunları yapan yandı
Foto Galeri Trafik cezalarına büyük zam yolda! Bunları yapan yandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu
Bir devir sona erdi: BP Türkiye'den tamamen çekildi
Bir devir sona erdi: BP Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Ürküten açıklama! Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı
Ürküten açıklama! Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı
Gaziantepli ustalardan Dubai çikolatasında "bezelye" uyarısı
Gaziantepli ustalardan Dubai çikolatasında "bezelye" uyarısı
Vali Davut Gül, kayyum Can Aksoy'u ziyaret etti
Vali Davut Gül, kayyum Can Aksoy'u ziyaret etti
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Engelli vatandaşlar için yeni üst sınır: ÖTV’siz araçta limit 2.3 milyon TL oluyor
Engelli vatandaşlar için yeni üst sınır: ÖTV’siz araçta limit 2.3 milyon TL oluyor
Devlet Bahçeli'den Öcalan açıklaması DEM Parti'ye kritik çağrı
Devlet Bahçeli'den Öcalan açıklaması DEM Parti'ye kritik çağrı
Enerjisa Enerji 2024'ün ilk üç çeyreğinde geliri arttı
Enerjisa Enerji 2024'ün ilk üç çeyreğinde geliri arttı
Houston Rockets Alperen Şengün takımının en skorer oyuncusu oldu
Houston Rockets Alperen Şengün takımının en skorer oyuncusu oldu