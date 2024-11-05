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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ikinci şok! İsmail Saymaz duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ikinci bir dosya açıldığını yazdı. Saymaz, "PKK üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Özer hakkında "terör finansmanı" konusunda soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

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"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

2024 seçimlerinde DEM Parti ve CHP'nin ortak adayı olarak Esenyurt'tan seçilen Özer, 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Türkiye'nin tartıştığı Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişmeyi Halktv yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında aktardı:

"Özer hakkında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde bir soruşturma yürütülüyor. Hem kayyum hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri hem de Savcı Can Tuncay, mali yönden inceleme sürdürüyor. Özer’in seçildikten sonra verdiği ihaleler gözden geçirilerek, kaynakları örgüte aktarıp aktarmadığı araştırılıyor. Ayrıca işe alımlarda, ‘Değer Ailesi’ diye tanımlanan, aile yakınları PKK’da olanlara öncelik verilip verilmediği üzerinde duruluyor."

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