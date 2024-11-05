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Ferhat Murat'tan Ahmet Özer ile ilgili bomba iddia: Remzi Kartal'dan sonra...

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanması tartışma yaratırken, gazeteci Ferhat Murat, Ekol TV'de Özer’in PKK/KCK’da üst düzey göreve getirileceğinin tespit edildiğini iddia etti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor. Gazeteci Ferhat Murat, Ekol TV'de katıldığı yayında, Ahmet Özet ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PKK/KCK'da göreve getirilecek kişi

Ekol TV'de yayınlanan Kontrol Noktası isimli programa katılan Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ile tartışırken Ahmet Özet için "Ahmet Özer dosyasının içinde çok ilginç detaylar var. Ahmet Özer, Remzi Kartal'dan sonra PKK/KCK'da göreve getirilecek kişi. Bu tespit edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Ferhat Murat'ın iddialarına Şaban Sevinç, "Bu akılalmaz bir iftira" şeklinde cevap verdi.

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