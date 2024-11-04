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Adnan Aybaba 'Galatasaray Türk futbolunun İsrail'idir' dedi

Eski futbolcu ve teknik direktörlerden Adnan Aybaba, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray’ın Türk futbolunun İsrail’i olduğunu söyledi.

Adnan Aybaba Lider Haber TV’de Türk futbolunu değerlendirirken  Galatasaray’la ilgili çok tartışılacak bir benzetme yaptı.

Adnan Aybaba, Serhat Ulueren’in sunduğu Telegol Özel programında Galatasaray Spor Kulübü’nün Türk futbolunun İsrail’i olduğunu söyledi.

Aybaba  Galatasaray’ın İsrail gibi her yerde olduğunu ifade ederken “Türk futbolunun İsrail’i Galatasaray’dır” dedi. Serhat Ulueren’in “Söylediğin şeyler çok talihsiz ve İsrail benzetmesi çok şık bir benzetme değil” uyarısı üzerine Aybaba sözlerini geri aldı.

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