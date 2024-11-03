Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100'deki Doğru Yorum programında Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özcan, gerekirse 100 bin imza toplayarak aday olmaktan çekinmeyeceğini belirtti ve muhalefetin adayları konusunda endişeleri olduğunu ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tv100'de katıldığı canlı yayında, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylık tartışmaları üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özcan programda AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan'la diyaloğu esansında "Gerektiğinde 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı nereden biliyorsunuz?"

Programın ilgili bölümündeki diyaloglar şu şekildeydi:

Tanju Özcan: Aynı şeyleri ben söylüyorsam Mansur Bey de söylüyor. Benimle ilgili müeyyide uygulanacağı, tehditle yayınlarda açıklayanlar...

Ali Turan: Ama senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok başkan.

Tanju Özcan: Nerden biliyorsunuz?

Ali Turan: Genel başkanınız dedi ya 2 tane forvetimiz var diye.

Tanju Özcan: Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var...

Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez. Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem.

Başak Şengül: Ne zaman gerekir peki?

Tanju Özcan: Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım.