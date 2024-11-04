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İstanbul'da feci kaza! 2 ölü 4 yaralı kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde seyreden 34 GTL 748 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 06 BPP 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen 34 GRS 963 ve 34 HRR 468 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan 34 GTL 748 plakalı araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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