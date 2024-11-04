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Fenerbahçe taraftarının kendinden geçtiği anlar sosyal medyada viral oldu

Fenerbahçe 102. dakikada bulduğu golle zorlu Trabzon deplasmanında 3-2 galibiyetle dönerken, taraftarın 3. golün ardından yaşadığı sevinç görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Sarı lacivertli takımın uzatmalarda gelen galibiyet golü sonrası taraftarların sevinç görüntüleri gündem oldu.

Fenerbahçe kulübü x platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Sahadakinden ekran başındakine, 35 milyon inanmış neferiyle, durdurulamaz Fenerbahçe!" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda kendinden geçen taraftarların görüntüleri yer aldı.

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