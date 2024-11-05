Bir devir sona erdi: BP Türkiye'den tamamen çekildi

Akaryakıt zinciri BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Şirket, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamını Petrol Ofisi'ne devredecek. Devrin ardından BP'nin adını taşıyan büyün akaryakıt istasyonlarnın isimleri değişecek.

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Türkiye'de 111 yıldır akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren İngiltere merkezli BP, Türkiye'den tamamen çekiliyor.

Türkiye pazarında 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunan BP'nin akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamı Rekabet Kurulu'nun 12 Eylül'deki onayıyla Petrol Ofisi (PO) Grubu'na satılmıştı. Söz konusu anlaşma 14 Kasım 2023'te imzalanmıştı.

Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne geçecek.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, konuya ilişkin, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren BP, bu amaç doğrultusunda Türkiye'den çekilme kararı aldığını duyurdu.