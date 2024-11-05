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Çorum'da patlama yaşanan bina için karar verildi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da patlama yaşanan bina için karar verildi!

 Çorum'da önceki gün patlama yaşanan binanın çevresindeki 16 daire ile 12 iş yeri için ağır hasarlı raporu düzenlendi, patlamanın meydana geldiği bina için yıkım kararı çıkarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Osmancık Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Hazırlanan rapora göre, 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirlendi.

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için de ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verildi.

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, patlama sonrası tahliye edilen ve hafif hasarlı olduğu belirlenen ev ve iş yerlerine giriş izni verildi.

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