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Trendyol'un kasım kampanyaları faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde aynı anda başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol'un kasım kampanyaları faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde aynı anda başlayacak

Trendyol'un, kasım kampanyaları bu yıl Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan'da aynı anda başlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, ayrıca kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliğiyle özel finansal desteklerini de hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan Türkiye'de ve yurt dışında 40 milyondan fazla müşterileri olduğunu ve onların taleplerini karşılayan yüz binlerce de satıcılarının olduğunu belirtti.

Erdem, müşterileri ve satıcıları arasında bir köprü görevi gördüklerini ve bu sayede Trendyol'un yarattığı istihdamın 2 milyon kişiyi aştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kasım ayı, her sene satıcılarımızın işlerini büyütebildiği bir dönemdir. Ama bu kasım önceki yıllara göre daha farklı. Çünkü faaliyet yürüttüğümüz tüm ülkelerde kasım kampanyasını aynı dönemde başlatıyoruz. Bu kasımda yaratacağımız e-ihracat hacmi sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini geliştirmelerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trendyol olarak, e-ticarette başarının ancak tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnaf, KOBİ'ler ve bu ekosistemin tüm oyuncuları ile birlikte bir başarı öyküsü yazmayı başardık ve gelecekte de satıcılarımız ve müşterilerimizle etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

Trendyol’la satıcılar kolaylıkla ihracatçı oluyor

Trendyol, Türkiye'nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek 130 binden fazla satıcısının e-ihracat yapmasına imkan sağladı ve satıcılar Trendyol üzerinden, 1 yıllık süreçte yurtdışına 80 milyonu aşkın ürün sattı.

Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor.

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