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Almanya Başbakanı Scholz’dan NATO mesajı

Almanya Başbakanı Scholz’dan NATO mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun transatlantik bölgesinde ortak güvenliğin temeli olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de Başbakanlık binasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Avrupa’daki barış düzeninin tehdit edildiğini, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 2,5 yıldan uzun bir zamandır savaş yürüttüğünü ve silahlanmayı artırarak savaş ekonomisine döndüğünü belirtti.

Scholz, NATO’nun, ittifakın her santimetrekaresini savunacağı yönünde söz verdiğini ifade ederek, “İttifak olarak hedefimiz açıktır; o kadar güçlü olmalıyız ki kimse bize saldırmayı aklından bile geçirmesin. NATO, Atlantik'in her iki tarafında ortak güvenliğimizin temelidir ve öyle kalmaya devam edecek” dedi.

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