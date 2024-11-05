Bakan Göktaş duyurdu! 6 Milyar TL o vatandaşlara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlarımıza verilen bir destek hakkında yeni açıklama geldi. 5,6 Milyar TL o vatandaşlara yatırılmaya başlandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek yardımları, binlerce vatandaşımız tarafından takip ediliyor.

Vatandaşların merakla beklediği bir haber ise geldi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bakım aylıkları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Göktaş'ın açıklamasında, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdikleri belirtildi.

5,6 milyar lira yatırılacak

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz” dedi.