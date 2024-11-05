Teknosa'dan kasım ayı kampanyaları

Teknosa, kasım ayı kampanyalarında akıllı telefonlardan aksesuara, bilgisayardan televizyona binlerce kategoride fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, teknoloji tutkunlarının her yıl merakla beklediği kasım ayı kampanyalarını duyurdu.

Teknosa'da 6-8 Kasım tarihleri arasında seçili Honor tabletler, 4 bin 699 ile 6 bin 999 lira arasında değişen fiyatlarla, 10 Kasım'a kadar seçili Dell, HP, Acer ve Asus marka "notebook"lar 11 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Akıllı telefon ve televizyonlarda da cazip fırsatlar sunan Teknosa'da 6-8 Kasım tarihleri arasında seçili Tecno Spark telefon 7 bin 999 lira, seçili Samsung Galaxy telefon 7 bin 499 lira, seçili Realme telefon ise 9 bin 499 lira fiyat avantajıyla tüketicilerin ilgisine sunulurken, Huawei GT5 serisinde 500 lira indirim yapılıyor.

9-12 Kasım tarihleri arasında seçili Oppo telefon 8 bin 599 lira, seçili Huawei akıllı saat 5 bin 999 lira ve Philips 164 ekran 4K Ambilight televizyon ise 36 bin 999 liradan satışa sunuluyor.

Ay boyunca Dyson V15 Detect, 22 bin 999 liradan tüketicileri beklerken, seçili Nespresso Kahve makinelerinin yanında 1999 lira değerinde Oral-B diş fırçası hediyesi, teknoloji tutkunlarına cazip bir seçenek oluşturuyor.

Aksesuar meraklılarının ilgiyle takip ettiği Logitech markalı oyuncu kulaklığı, oyuncu klavyesi, bluetooth fare ve kablosuz fare gibi ürünlerde de 30 Kasım'a kadar 499 liradan başlayan fiyatlarla pek çok avantajlı fırsat bulunuyor.

Teknosa'nın öz markası Preo'da da kampanya yaşanıyor. 14 Kasım'a kadar Preo markalı seçili çay makinesi 1699 lira, saç kesme makinesi 1399 lira, seçili televizyonlar 8 bin 999 ile 12 bin 999 lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.