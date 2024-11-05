BIST 8.607
DOLAR 34,35
EURO 37,46
ALTIN 3.030,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyum haftasında 7 yaşındaki Miray'ın ölümü kahretmişti! O öğretmen hakkında yeni karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uyum haftasında 7 yaşındaki Miray'ın ölümü kahretmişti! O öğretmen hakkında yeni karar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan öğretmen, tutukluluk kararına yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Abone ol

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de görülen duruşmada, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verdiği tutuklu sanık Banu Kaya'nın (46) tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bunun üzerine sanık avukatı ve savcı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ayrı ayrı tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Süper Lig'de forma giyen Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet
Süper Lig'de forma giyen Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet
AK Parti binasına satırlı saldırı
AK Parti binasına satırlı saldırı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı çağrıya yanıt
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı çağrıya yanıt
İdam edildiği duyurulmuştu: İran'dan Alman asıllı Cemşid Şarmehd açıklaması
İdam edildiği duyurulmuştu: İran'dan Alman asıllı Cemşid Şarmehd açıklaması
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi tanıtılıyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi tanıtılıyor
Bakan Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı
Bakan Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı
Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının önünü kesip taciz ettiler! İşte istenen ceza
Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının önünü kesip taciz ettiler! İşte istenen ceza
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan Malmö maçı öncesi açıklamalar
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan Malmö maçı öncesi açıklamalar
TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması
TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması
Teknosa'dan kasım ayı kampanyaları
Teknosa'dan kasım ayı kampanyaları
Borsa İstanbul'dan Tüpraş açıklaması
Borsa İstanbul'dan Tüpraş açıklaması