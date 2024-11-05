Uyum haftasında 7 yaşındaki Miray'ın ölümü kahretmişti! O öğretmen hakkında yeni karar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan öğretmen, tutukluluk kararına yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

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Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de görülen duruşmada, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verdiği tutuklu sanık Banu Kaya'nın (46) tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bunun üzerine sanık avukatı ve savcı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ayrı ayrı tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.