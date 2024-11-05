Kayyum kararında etkili oldu iktidar kulislerinde konuşuluyor Nagehan Alçı yazdı

Yazar Nagehan Alçı, kayyum kararının Bahçeli'nin uzattığı ele karşılık DEM Parti'nin işi yokuşa sürmesi etkili olduğunun iktidar kulislerinde konuşulduğunu yazdı.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti ve MHP'den isimlerle yaptığı görüşmeleri bugünkü yazısına taşıdı.

Terör soruşturmaları kapsamında Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasıyla ilgili olarak, "Hem AK Parti hem MHP çevreleri DEM’in işi yokuşa sürdüğü, uzlaşmaz tavrını sürdürdüğü, ‘dostlar alışverişte görsün’ havasında açıklamalar yaptığını düşünüyor. Dün alınan 3 kayyım kararını da partinin ve DEM belediyelerinin genel tavrına bağlıyorlar" diye yazdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örğütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik başlayan çağrısı sonrası alevlenen "yeni çözüm süreci" tartışmalarını hatırlatan Alçı, şunları kaydetti:

"Peki Öcalan’ın içeride, DEM Parti’nin dışarıda olduğu bir süreç yaşanabilir mi? Elbette hayır ama devlet DEM’in belediyecilik yaklaşımından çok rahatsız. Özerk bir tavır içinde oldukları, bürokrasi ve devleti tanımadıkları yönündeki kanı giderek artmış.

Cumhur İttifakı’nın açmaya çalıştığı yola kayıtsız şartsız destek de gelmeyince bardak taşmış.

Diyeceksiniz ki öğrenilmiş çaresizlik varken kayıtsız destek nasıl gelsin?

Katılıyorum, yarım kalmış bir çözüm süreci ve neredeyse rutin hale getirilmiş kayyum uygulamaları varken, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere DEM’in bir çok ismi cezaevinde iken partinin temkinli yaklaşması gayet doğal.

Ancak DEM Parti sadece Bahçeli’nin yaptığı barış çağrısına temkinli yaklaşmıyor, iktidar kanadı iyi niyetli çabalara da yapıcı bir tavır sergilemediği kanısında DEM’in."