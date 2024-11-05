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Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi

Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi , “Bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye’den başka” dedi.

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Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve ortak zafer sevincinin paylaşılması amacıyla, ‘İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ’ın Kurtuluşu’ konulu etkinlik düzenlendi.

‘KAYBETMEDEN YILMADIK, AYAKTA KALDIK’

Vali Aksoy’un açılış konuşmasının ardından söyleşi için sahneye gelen Büyükelçi Mammadov, “30 yıla yakın, Ermenistan’dan topraklarımızı kurtarmak için her şeyi yaptık. Bize kimse yardımcı olmadı. Uluslararası teşkilatlar, büyük büyük demokrasiden konuşmayı seven devletler, hepsi gelip gittiler. Sonunda bize dediler ki; ‘Siz bu duruma razı gelin, orası onların topraklarıdır, onlar orada devlet kuracaklar. Siz buna razı gelin’ dediler. Biz ise bu kaybetmeden yılmadık, ayakta kaldık. Bu durumdayken, bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Bize bir çadır getirip veren olmadı, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz, ne Hristiyanlar, ne de öbürleri, kimse yardım etmedi. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye’den başka. Türkiye, en fakir dönemimizde aldı bizim çocuklarımıza eğitim verdi. Onlara burs sağladı. Yemek verdiler, kalacak yer verdiler. Türkiye’nin de ekonomik olarak zayıf bir dönemiydi ama Türkiye bize yardım etti. Türkiye bizim askerlerimizi alıp, 16-17 yaşında çocuklarımızı alıp, bugün buradaki Fatih Paşamız gibi, Karabağ’ı alan, özel kuvvetler komutanı olan, iki dönem savaşta yara almış bu kişi, 16-17 yaşında gelip, burada Kara Harp Okulu’nda eğitim aldı. Şimdi orduyu yönetiyor” ifadelerini kullandı.

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