ABD'de kader günü! Yeni Başkan kim olacak? Trump mı, Harris mi?

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışıyor; sonuçlar özellikle salıncak eyaletlerde belirleyici olacak. ABD'de 51 başsavcı, barışçıl bir devir çağrısı yaparken, güvenlik önlemleri artırıldı. Seçimlerde aynı zamanda Kongre üyeleri için de oy kullanılıyor ve sandıklar eyaletlere göre farklı saatlerde kapanacak.

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ABD başkan adayları (Demokratların adayı) Kamala Harris ve (Cumhuriyetçilerin adayı) Donald Trump karşı karşıya geliyor. Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar kazananın kaderini belirleyecek.

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor.

51 başsavcıdan sükûnet çağrısı

ABD'deki 51 başsavcı, "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi" talebinde bulunarak halka sükûnet çağrısı yaptı.

“Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini” önceden kınayan başsavcılar, "İktidarın barışçıl bir şekilde devri, ulusumuzun istikrarının merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü geleneğinin bir kanıtıdır" açıklaması Yaptı.

Biden, Beyaz Saray'dan takip edecek

CNN International'ın bildirdiğine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi.

Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde yarışlar sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

Beyaz çevresinde sıkı güvenlik

ABD'de başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Harris'ten oy verme çağrısı

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz."

Oy verme işlemi başladı

ABD'nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Başkanlık yarışı

Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Demokratların adayı seçilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, başkanlık için yarışıyor.

Başkan yardımcıları

Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.