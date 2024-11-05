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Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, yanındaki eşi yaralandı.

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Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı cip, Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer, aracın motor bölümünden girerek bagaj kısmından çıktı.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan sürücünün eşi Saliha Kuru ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Mehmet Kuru'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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