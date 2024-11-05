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15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü tahliye edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullandığı otomobille çarptığı 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sürücünün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Ölen çocuğun ailesi mahkemenin bu kararına tepki gösterdi.

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Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Faruk Çetin (23) ve kazada yaşamını yitiren Efehan Kılıç'ın ailesi ile avukatları katıldı.

Çetin, duruşmadaki son savunmasında, olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm. Takdir mahkemenizdir." ifadesini kullandı.

Mahkeme, 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Çetin'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Efehan Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç, 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle ilgili verilen 4 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasını vicdani bulmadığını söyledi.

Davayla ilgili itiraz dilekçelerini avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduklarını belirten Kılıç, "Bu ceza, kimsenin vicdanını rahatlatmadı maalesef. Gereken ceza bu olmamalıydı. Kim olursa olsun, bunu kimsenin kabul edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Gencecik bir çocuğun bu şekilde ölümü hak etmediğini vurgulayan Kılıç, "O gece uyuşturucu kullandığı ve 2,77 promil alkollü olduğu zaten tespit tutanağında vardı. Refüjden karşı tarafa geçip benim çocuğumu ezmesi, bir cana kıyması hiç mantıklı değil." ifadesini kullandı.

Anne Özlem Kılıç ise 15 yaşındaki oğlunun hayallerinin yarım kaldığını dile getirerek, "Cezasız şekilde dışarıda gezmesine dayanamıyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Buna hiçbir annenin yüreği dayanamaz. Cezasını almasını ve en üst mahkemeye taşınmasını istiyorum." diye konuştu.

İlçede Faruk Ömer Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, 24 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi'nde refüjü geçip karşı yönden gelen Efehan Kılıç'ın kullandığı motosiklete çarpmış, hastaneye kaldırılan Kılıç yaşamını yitirmişti.

Kazada kendisi de yaralanan Çetin, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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