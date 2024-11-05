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Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçilerinin, ek protokol sözü üzerine işlerine dönmelerine rağmen ara sokaklarda çöplerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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İlçede ana arterlerdeki konteynerlerde çöplerin alınıp ara sokaklardakilerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, pis koku nedeniyle ara sokaklara giremediklerini söyledi.

Ortaya çıkan görüntünün doğru olmadığını belirten Demir, "Ana caddelerin çöplerini aldılar, ara sokaklar duruyor. Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu bazı sokaklara ise pis kokudan girilmiyor. Grev bittiyse çöpler neden alınmıyor? Grev varsa ana caddeleri alıp ara sokakları neden bırakıyorlar?" diye konuştu.

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