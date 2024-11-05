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Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde Filistinlilere ateş açtığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, 3 Filistinli, İsrail ordusunca açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

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