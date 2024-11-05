BIST 8.619
DOLAR 34,32
EURO 37,55
ALTIN 3.026,06
HABER /  GÜNCEL

DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, çok sık hastalığa sebep olduğu belirlenen 17 endemik patojen türü için "acilen" yeni aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Abone ol

DSÖ'den, "eBioMedicine" dergisindeki araştırmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Araştırmada, çok sık hastalığa sebep olan 17 patojen türünün belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlara ilişkin "acilen" yeni aşı üretilmesi gerektiği bildirildi.

A Grubu Streptokok, Klebsiella pneumoniae, HIV-1 ve Hepatit C için aşı araştırmasına ihtiyaç olduğunun altı çizilen açıklamada, Influenza, Nörovirüs ve sıtma için ise aşı araştırmalarının geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Söz konusu araştırmayı, endemik patojenleri sistematik olarak bölgesel ve küresel sağlık üzerindeki etkilerine göre önceliklendirmeye yönelik "ilk küresel çaba" olarak niteleyen DSÖ yetkililerinden Mateusz Hasso-Agopsowicz, "Bulgular uzun süredir bilinen aşı önceliklerini tasdik ediyor." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı'na gönderme: Beyinleri ile kalpleri arasında...
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı'na gönderme: Beyinleri ile kalpleri arasında...
Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi
Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
ABD'de kader günü! Yeni Başkan kim olacak? Trump mı, Harris mi?
ABD'de kader günü! Yeni Başkan kim olacak? Trump mı, Harris mi?
''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli'ye karşılık geldi
''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli'ye karşılık geldi
Rusya'da Apple'a 3,6 milyonluk ceza kesildi
Rusya'da Apple'a 3,6 milyonluk ceza kesildi
Altın, yatırımcısını üzdü! Kilogram fiyatında düşüş
Altın, yatırımcısını üzdü! Kilogram fiyatında düşüş
Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı
Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı
18 gündür aranan Asiye'den acı haber
18 gündür aranan Asiye'den acı haber