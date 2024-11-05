Galatasaray'da Victor Nelsson depremi yaşanıyor

Galatasaray'da yönetimin sözleşme yenilemek istediği Victor Nelsson teklifi reddetti ve daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediğini belirtti.

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Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için Nelsson'a teklif sundu. Ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi geri çevirdi.

Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni ise fazla forma şansı bulamaması. Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor. Cimbom'da toplamda 135 karşılaşmada forma giyen Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan ve bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alan Viking tüm kulvarlarda ise 9 maçta görev aldı. Gol ve asist üretemedi. 15 kez Danimarka Milli Takımı forması giyen Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

PUSUDA BEKLİYORLAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

KAYNAK: FOTOMAÇ