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Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim ile sözleşme imzalamak üzere.

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THY EuroLeague’de sezona iyi giren Fenerbahçe Beko transfer çalışmalarını sürdürürken, milli oyuncuda mutlu sona yaklaştı.

Onuralp Bitim adım adım Fenerbahçe’ye

Andrea Calzoni’nin haberine göre Fenerbahçe, Chicago Bulls’tan ayrılan Onuralp Bitim ile çok yıllı bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Olimpia Milano ve Anadolu Efes’in de milli oyuncuyla ilgilendiği ancak Onuralp’in Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

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