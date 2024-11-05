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FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil

FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

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FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." denildi.

Diğer bir videoda ise bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği ve bir siyasi parti ile işbirliği yaptığının iddia edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu video da sahtedir ve içeriği gerçekleri yansıtmamaktadır." uyarısı yapıldı.

Açıklamada, FBI'ın seçime yönelik tehditlere yanıt vermek için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı.

"FBI tehdit değerlendirmeleri ve faaliyetleri hakkında yanlış içerik yayarak halkı yanıltma girişimlerinin, demokratik sürecimizi baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni zayıflatmayı amaçladığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

"Ulusal düzeyde seçim güvenliğini etkileyecek olay yok"

Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi.

Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

Georgia eyaletindeki oy verme merkezlerine 5 bomba ihbarı
Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.

Missouri eyaletinde sel

Missouri eyaletinde sel nedeniyle yollar kapanırken, birçok oy verme merkezine erişim kısıtlandı.

Yerel yetkililer, Missouri'de halihazırda tek bir merkezde oy verme işleminin gerçekleşebildiğini aktardı.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.

Başkanlık yarışını kazanan isim 20 Ocak 2025’te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

FBI
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