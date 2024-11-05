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Donald Trump oyunu kullandı: Çok iyi gittiğimizi duydum

Donald Trump oyunu kullandı: Çok iyi gittiğimizi duydum

Florida'nın Palm Beach bölgesinde eşi Melania Trump ile birlikte oyunu kullanan Donald Trump "Çok iyi gittiğimizi duydum" dedi.

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Amerika'da halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede seçmenler, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında kararını veriyor..

Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump da oyunu kullanmak üzere Florida'ya gitti.

OYUNU KULLANDI

Trump, Palm Beach bölgesinde eşi Melania Trump ile birlikte oyunu kullandı.

"KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Kendimi çok rahat hissediyorum... Ve çok sayıda Cumhuriyetçinin güçlü bir şekilde sandığa gittiği anlaşılıyor.

"ÇOK İYİ GİTTİĞİMİZİ DUYDUM"

Kuyrukların epey uzun olmasından onur duyduğunu söyleyen Trump, "Çok iyi gittiğimizi duydum" diye konuştu.

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