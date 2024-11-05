BIST 8.619
DOLAR 34,32
EURO 37,55
ALTIN 3.026,06
HABER /  POLİTİKA

Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması

Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında tarihten gelen köklü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Abone ol

Konuk heyetin, görüşme öncesinde Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ettiğini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti: `Türkiye Adalet Akademisi, uluslararası düzeyde hukuk eğitimi alanında işbirliğine öncülük ediyor. Akademimiz Avrupa, Asya ve hatta Afrika ülkelerine, Türk dünyasından İslam ülkelerine kadar geniş bir alanda eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak 1-6 Aralık arasında Akademimiz, Kosova'dan gelecek hakim ve savcı misafirlerimiz için İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı düzenleyecek.Şimdiden programın hayırlı olmasını diliyorum.

Suçluların iadesi terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Tunç, FETÖ mensupları başta olmak üzere suçluların iadesi konusuna dikkati çekti. Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kosova makamlarından beklentimiz, kaçak FETÖ terör örgütü üyelerinin ülkemize sınır dışı edilmeleri veyahut iadelerinin sağlanmasıdır. Yine FETÖ terör örgütünün, eğitim kurumu, yurt, vakıf, dernek ve şirket kisvesi altında faaliyet göstermesine, ideolojisine uygun eleman kazanma ve kurumlara yerleştirme çalışmalarına engel olunması, mümkünse bu tür yapıların kapatılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir"

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu ise Türkiye'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülke arasında adalet alanında işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti. Görüşmede, iki ülkenin üst düzey bürokratları da hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil
FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil
BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı
BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı
Bakan Işıkhan'dan emeklilik ve asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan emeklilik ve asgari ücret açıklaması
Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın
Galatasaray'da Victor Nelsson depremi yaşanıyor
Galatasaray'da Victor Nelsson depremi yaşanıyor
Merkez Bankası Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı
İlyas Salman için 4 yıl 8 ay hapis istemi!
İlyas Salman için 4 yıl 8 ay hapis istemi!
DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı'na gönderme: Beyinleri ile kalpleri arasında...
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı'na gönderme: Beyinleri ile kalpleri arasında...
Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi
Büyükelçi Mammadov'dan Türkiye itirafı: Başka kimse bize yardım etmedi