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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı duyuruldu.

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Galant görevden alındı.

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği aktarıldı.

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

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