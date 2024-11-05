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CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı

CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için CHP avukatlarının altı gündür itiraz etmediği ortaya çıktı.

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Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 30 Ekim'de tutuklandı.

Esenyurt belediyesine kayyum atanırken CHP yönetiminin avukat görevlendirerek, Özer'in tutukluluğuna hâlâ itiraz etmediği ortaya çıktı.

31 Ekim'de Odatv'ye demeç veren Ahmet Özer'in avukatı, yarın (1 Kasım) tutukluluğa itiraz dilekçesi vereceklerini söyledi ancak Odatv'nin savcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 5 Kasım saat 10.00 itibarıyla sisteme düşmüş bir itiraz başvurusu bulunmuyor.

KAYNAK: ODA TV

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