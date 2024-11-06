BIST 8.619
DOLAR 34,30
EURO 37,50
ALTIN 3.027,18
HABER /  GÜNCEL

DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama

DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" dediği iddiasını yalanladı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadelerini kullandığı haberlerine açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...
PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...
İstanbul'da eğitim kazası: 1 askerimiz şehit oldu
İstanbul'da eğitim kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Derbideki penaltı kararlarının VAR kayıtları açıklandı
Derbideki penaltı kararlarının VAR kayıtları açıklandı
CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı
CHP'nin Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı
Rize’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
Rize’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Donald Trump oyunu kullandı: Çok iyi gittiğimizi duydum
Donald Trump oyunu kullandı: Çok iyi gittiğimizi duydum
Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması
Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması