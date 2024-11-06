DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" dediği iddiasını yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadelerini kullandığı haberlerine açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."