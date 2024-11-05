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DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama

DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" açıklamasını yaptı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir" bilgisi verildi.

DMM
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