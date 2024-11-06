AK Partili Hüseyin Yayman'dan Remzi Kartal fotoğrafı hakkında açıklama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından DEM Parti'ye yakın hesaplar, terör örgütü PKK yöneticisi Remzi Kartal lile AK Partili Hüseyin'in bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf ile ilgili açıklama yapan Yayman, çözüm süreci döneminde Avrupa Parlementosu'ndaki toplantıya akademisyen ve gazeteci olarak gittiğini söyledi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmada terör örgütü PKK yöneticisi Remzi Kartal ile irtibatı dikkat çekmişti.Bu gelişme sonrasında sosyal medyada bir kare ise gündem olmuştu.

DEM Parti’ye yakın hesaplar Remzi Kartal’ın AK Partili Hüseyin Yayman’la yemek yediği anlara ait fotoğrafı paylaşmıştı.

Yayman, TBMM'de yaptığı açıklamada söz konusu fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu.

"Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak gittim"

AK Partili Yayman şu ifadeleri kullandı;

"Bir fotoğraf üzerinden yapılan tartışma var. Şimdiye kadar sustuk, dinledik. İnsanlar bildiklerini konuşsunlar diye. Açıklıkla belirtmek isterim, Ben siyasal bilgiler uzmanı bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu Hafızası'nı yazdım. Bu konuyla ilgili ilk olarak o resimde ben Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşlarımın mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları gazetede yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Hiçbir siyasetçi kimliğim yok. Benim orada ne dediğim Avrupa Parlemontosu'nda çözüm sürecini savunan, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğuna inanan, Ziya Gökalp'in sözünü anlatarak şunu demişim Avrupa Parlamentosunda; 'Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz 1000 yıldır beraberiz kardeşiz, tarihtaşız. Aynı gelecekte beraberiz."