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ABB'den Osman Gökçek'in gönderdiği "Ebru Gündeş konseri" SMS'sine aynı yöntemle cevap

ABB'den Osman Gökçek'in gönderdiği "Ebru Gündeş konseri" SMS'sine aynı yöntemle cevap

Ankara'da Ebru Güneş konseri tartışması devam ediyor. Osman Gökçek'in Gündeş'in konserine 69 milyon TL ödeme yapıldığına dair SMS'i, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yöntemle yalanlandı.

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 AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı konserine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasını içeren bir SMS gönderdi. 

GazeteDuvar'da yer alan haberde Gökçek’in Ankaralılara ilettiği mesajda, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil alım yöntemiyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon Türk Lirası harcadı” şeklinde bir iddia yer aldı. 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı mecrayı kullanarak iddiaları yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

“Tamamı yalan ve iftiradır. Konser için 1 lira bile harcanmamıştır. Eski dönemdeki yolsuzluklar bu dönemde son bulmuştur.”

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