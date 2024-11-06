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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti! Dün entübe edilmiş, son hali yürek burkmuştu

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti! Dün entübe edilmiş, son hali yürek burkmuştu

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Turgut Karataş yaşamını yitirdi.

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Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, dün entübe edilmişti. 61 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi. 

 Turgut Karataş kimdir?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

Ankaralı Turgut akıllı ilaç tedavisi için toplanan yardım paralarına çocukları göz dikince sosyal medyadan isyan etmişti.

Yayınladığı videoda "Hakkım size haram olsun" diyerek evlatlarını reddeden Ankaralı Turgut, "Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor! Son hali yürek burktu!
Foto Galeri Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor! Son hali yürek burktu! Galeriye Gözat
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