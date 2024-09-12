Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor! Son hali yürek burktu!
'Ankaralı Turgut' adıyla bilinen Turgut Karataş bir süredir kanserle mücadele ediyor. 61 yaşındaki ünlü türkücü akıllı ilaç kullanması gerektiğini fakat maddi durumunun buna el vermediğini söyledi.
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran geçtiğimiz ay babasının hastane odasından fotoğraflarını paylaşmış ve sanatçının sevenlerinden dua istemişti. Boran "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
ATV Haber yayınında yaşadıklarını anlatan ünlü isim, mide ağrısı ile hastaneye gidip, kanser olduğunu öğrendiğini söyledi.
Ankaralı Turgut, "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" dedi. Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten ünlü türkücü, maddi durumunun el vermediğini söyledi.
Şarkıcı, "İlacı almak için biraz sıkıştık, 65 milyar gibi bir rakam çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor" dedi.