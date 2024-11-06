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Osmaniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü

Osmaniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ile Fırat Mendiz'in öldüğünü tespit etti, 4 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Beyazıt Arık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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